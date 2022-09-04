Ціни на електроніку стрімко зростуть вже цієї осені

В Україні очікують на стрімке зростання вартості побутових приладів. Зокрема, ціни на електроніку зростуть більш ніж у півтора рази вже цієї осені. Причин їхнього зростання декілька.

Про черговий виток цін на електроніку розповіли novosti-n.org, посилаючись на думки експертів.

У перші місяці війни в Україні зберігалися довоєнні ціни на електроніку. Це було пов'язано з тим, що на складах ще залишалось достатньо запасів побутових приладів і, зокрема, електроніки. При цьому через війну попит на них різко скоротився. Отже, поки розпродавали те, що ввезли до війни, ціни практично не зростали.

Однак до початку літа запаси на складах виснажилися. Довелося доставляти з-за кордону свіжий товар, оминаючи всі перепони, які звела війна. Таким чином, уже в червні ціни на електроніку відразу стали вищими приблизно на чверть.

Серед найвагоміших причин подорожчання – виснаження запасів товарів, повернення ПДВ, повернення ввізного мита. До того ж, сильно зріс реальний курс долара і подорожчала логістика.

Наприклад, у мережі Алло з червня ціни на всю електроніку стали вищими на 20-36%. Причому продавці електроніки зазначають, що потреба у підвищенні цін набагато вища, ніж четверта частина вартості, на яку вже вони зросли. Тобто, якби ціни підвищувалися на стільки відсотків, на скільки зросли витрати на придбання і доставку товару до споживача, то вони вже зросли б не на чверть. Однак підвищувати вартість все одно доведеться, адже інакше торгівля електронікою в Україні стане нерентабельною.

Тому ціни на електроніку неминуче зростуть ще на 45-60%. Однак це подорожчання не буде одномоментним, а продавці намагатимуться його розтягнути на всю осінь – так, аби не шокувати покупців різким злетом ціни.

Крім уже названих, фахівці виділяють ще й інші причини зростання цін на електроніку

За словами комерційного директора мережі "Фокстрот" В'ячеслава Склонного, зараз на українському ринку електроніки панують такі тенденції:

Скорочення асортименту товарів. З початку війни воно становило приблизно 30-50%. Через це збільшився попит. Зростання цін, яке, у свою чергу, складається зі зростання валютного курсу на 33%, подорожчання логістики на 5%, подорожчання техніки у світі (в основному через подорожчання чіпів у 12 разів, металу у 2,5 рази, полімерів у півтора рази).

Спільно ці чинники дають подорожчання електроніки мінімум на 48%. І відкладати його - означає остаточно вбити цей сегмент продажів. А якщо так станеться, то тоді ціни зростуть уже не у півтора, а у кілька разів.

Вже зараз електроніка в Україні набагато дорожча, ніж у Європі. А з підвищенням цін вона перевищить європейську вартість приблизно вдвічі. Тому багато українців пристосувалися купувати ці товари в іноземних інтернет-магазинах через своїх друзів, які опинилися за кордоном. Ті одержують товар і тоді пересилають його в Україну. Таким чином, навіть з усіма пересилками електроніка коштує менше, ніж в українських магазинах.

Нагадаємо, зараз українці активно купують електроприлади для опалювального сезону. Однак вони це роблять марно, адже більшість не зможе ними взимку скористатися через стару зношену електропроводку в будинках.