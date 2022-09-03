Ціни на газ у вересні: чи мають українці вибір і що залишилося в Україні від хваленого "ринку газу"

У вересні 2022 річні на ринку природного газу для населення в Україні залишилося лише 10 енергопостачальних компаній, а ціни коливаються від 7,70 гривень до 10 гривень за кубометр, причому планку фактично задає державна газопостачальна компанія "Нафтогаз". Це демонструє сервіс "Газправда" , а також сайти газопостачальних компаній.

Ціни постачальників на вересень виглядають наступним чином:

"ЕРУ Людям" - 7,70 гривень

"Енерджі трейд груп" - 7,799

"Нафтогаз України" - 7,96

"Волиньелектро збут" - 7,98

"Закарпаття енергозбут" - 7,98

"Полтавагаз збут" - 7,99

"Львівенергозбут" - 8,20

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

"СвітлоГаз" - 9,99

Фактично, пропозиція складається з 10 газопостачальних компаній та діапазону від 7,70 гривень до 10 гривень за кубометр. Проте, державна компанія "Нафтогаз" зайняла 98% ринку постачання газу для населення, і фактично є орієнтиром для цін решти компаній.