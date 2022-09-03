Ціни на газ у вересні: чи мають українці вибір і що залишилося в Україні від хваленого "ринку газу"
98 відсотків ринку постачання газу для населення зайняла компанія "Нафтогаз". Втім, вибір цін все ж таки є, інформує
У вересні 2022 річні на ринку природного газу для населення в Україні залишилося лише 10 енергопостачальних компаній, а ціни коливаються від 7,70 гривень до 10 гривень за кубометр, причому планку фактично задає державна газопостачальна компанія "Нафтогаз". Це демонструє сервіс
Ціни постачальників на вересень виглядають наступним чином:
- "ЕРУ Людям" - 7,70 гривень
- "Енерджі трейд груп" - 7,799
- "Нафтогаз України" - 7,96
- "Волиньелектро збут" - 7,98
- "Закарпаття енергозбут" - 7,98
- "Полтавагаз збут" - 7,99
- "Львівенергозбут" - 8,20
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
- "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
- "СвітлоГаз" - 9,99
Фактично, пропозиція складається з 10 газопостачальних компаній та діапазону від 7,70 гривень до 10 гривень за кубометр. Проте, державна компанія "Нафтогаз" зайняла 98% ринку постачання газу для населення, і фактично є орієнтиром для цін решти компаній.