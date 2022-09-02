Курс валют: Нацбанк зафіксував зміну головного тренду на валютному ринку

Українці в серпні купили валюти більше, ніж продали.

Курс валют: Нацбанк зафіксував зміну головного тренду на валютному ринку
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У серпні громадяни України, відповідно до даних Нацбанку, купили валюти на $107 млн більше, ніж продали. Хоча попередні місяці - з березня по липень включно, - українці більше продавали, ніж купували.

Так, у серпні фізособи продали готівкову валюту на $1,17 млрд, а безготівкову – на $199 млн.

Водночас фізособи купили готівкову валюту на $1,35 млрд, а безготівкову – на $128 млн.


Олена Середа, ZN.ua





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