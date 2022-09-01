Засновника MicroStrategy звинуватили у несплаті податків на суму $25 мільйонів

Влада федерального округу Колумбія звинуватила Майкла Сейлора в ухиленні від сплати податків на суму понад $25 млн. Про це йдеться в позові, поданому до Верховного суду округу проти компанії MicroStrategy Inc. та її засновника.

Засновника MicroStrategy звинуватили у несплаті податків на суму $25 мільйонів
Фото: Майкл Сейлор

У чому звинувачують

Сейлор, офіційно зареєстрований у штаті Флорида, але фактично проживає в окрузі Колумбія, зобов'язаний був сплачувати податки за місцезнаходженням.

Звинувачення доводить це тим, що мільярдер володіє нерухомістю в окрузі Колумбія, і проживає там не менше 183 днів на рік.

Компанія MicroStrategy звинувачується в тому, що допомагала Сейлору ухилятися від податків шляхом подання неправдивих відомостей про його місце проживання. Згідно із судовими документами, бізнесмен порушував податкове законодавство з 2014 року.

Нагадаємо

Американська компанія MicroStrategy працює в галузі корпоративної аналітики та використовується багатьма світовими брендами, що входять до списку Fortune Global 500. Під керівництвом Сейлора компанія прийняла біткоїн як свій основний резервний актив.

8 серпня бізнесмен залишив посаду головного виконавчого директора компанії MicroStrategy. Він обіймав посади голови та генерального директора з моменту заснування компанії у 1989 році.

Сейлор продовжує роботу як виконавчий голова правління в MicroStrategy і займається її стратегією з придбання біткоїнів.





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