Ціни на квартири зростуть через будівництво бомбосховищ: названі цифри

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який зобов'язує забудовників облаштовувати укриття в кожному новому будинку. Звісно, це призведе до підвищення собівартості таких будівель. А в підсумку - до підвищення вартості житла. Ціни на квартири можуть зрости на 10-20%. Але тут є один нюанс, який може здешевити для покупців вартість квартир у будинках із бомбосховищем.

Як можна при більших затратах на будівництво знизити вартість житла, розповіли у столичних будівельних компаніях.

Перш за все, забудовники зауважують, що на сьогодні немає чітких визначень того. що можна вважати укриттям, і яким воно має бути.

Якщо це класичне бомбосховище, що мусить витримати наслідки бомбардування, то над ним має бути дуже міцне перекриття, яке витримало би пряме попадання авіабомби. Та, як показав досвід, навіть такі міцні перекриття, як були на Азовсталі, не скрізь встояли під прямими попаданнями. Тому спеціалісти вважають, що будувати такі сховища у місцях житлової забудови немає сенсу: бомбардування вони все одно не витримають, а грошей на них піде дуже багато. Експерти припускають, що при облаштуванні таких бомбосховищ ціни на квартири в новобудові зростуть, принаймні, на 20%.

Отже будуватимуть інші сховища, які можуть врятувати людям життя при обвалі будинку, або при розльоті осколків від снаряду або ракети, які влучили поблизу. Це має бути приміщення, яке змогло би вмістити усіх жителів будинку, а також дати змогу їм якийсь час автономно існувати в ньому.

"Це можуть бути захисні укриття в підземних поверхах з обов'язковою вентиляцією, електрикою, генератором для продукування енергії, окремим виходом та санітарно-технічною зоною у вигляді туалетів з умивальниками", - поділились у девелоперській компанії із реалізації проектів нерухомості KAN Development.

Облаштування таких укриттів може призвести до 10-відсоткового збільшення цін на квартири. А якщо у сховищі ще й буде обладнана система штучної вентиляції, то слід очікувати і 15-відсоткового зростання. Але не все так безнадійно, кажуть девелопери.

Адже такі підземні укриття –це не якісь неприступні об'єкти, що будуть відкритими лише у випадку війни як бомбосховища. По суті це – надійно укріплені і нормально обладнані приміщення з усіма потрібними комунікаціями. А отже, у мирний час їм можна знайти десятки застосувань.

"Укриття – це приміщення подвійного використання. Тож, коли немає військових дій, вони будуть експлуатуватися для цивільних потреб. Це нормальні приміщення. Я думаю, коли ми робимо цокольні приміщення і підземні, мешканці лише виграють. Бо частину витрат на інженерні мережі бере на себе комерційне підприємство. Насправді, якщо робити точні економічні підрахунки, то у підсумку ті 10% перетворяться і на 5%", - поділився підрахунками віце-президент Національної спілки архітекторів Сергій Буравченко.

Отже в таких укриттях у мирний час цілком можна розташувати паркінги, кафе, міні-кінотеатри, музичні студії, спортивні клуби та ніші громадські місця. Здаючи таке приміщення в оренду, його власник убиває відразу двох зайців: отримує сталий прибуток від оренди, а також має постояльців, які будуть стежити за чистотою, дбати про функціональність комунікацій та загалом утримуватимуть приміщення в належному стані.

Нагадаємо, в Україні змінять правила продажу квартир у новобудовах. Це також може вплинути на вартість житла.