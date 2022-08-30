В Україні змінять правила продажу квартир у новобудовах: як це вплине на вартість житла
Житло на первинному ринку незабаром почне дорожчати, оскільки держава змінила вимоги до забудовників. Зокрема, вони будуть зобов'язані не продавати частину квартир до здачі будинку в експлуатацію, залишаючи так звану "гарантійну частку".
Ця вимога включена в реформу законодавства про захист прав інвесторів щодо нерухомості, що будується.
Це зроблено для того, щоб забудовники могли продати зарезервовані приміщення у разі банкрутства чи інших фінансових проблем. Нова будівельна компанія, яка прийде на їхнє місце, внаслідок цього отримає гроші для завершення будівельних робіт. І таким чином будівництво не "заморозиться".
Яким буде розмір гарантійної частки (квартир, які не можна продавати), Кабінету міністрів ще доведеться вирішити.
Проте є й хороша новина для інвесторів. Депутати пропонують звільнити покупців квартир у новобудовах від податку на додану вартість (ПДВ). Відповідний законопроект №7683 було зареєстровано на сайті Верховної Ради. Якщо податок приберуть, тоді купівля нерухомості стане для українців доступнішою.
Раніше повідомлялося, що в Україні будуватимуть бомбосховище під кожним новим будинком.