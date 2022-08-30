В Україні змінять правила продажу квартир у новобудовах: як це вплине на вартість житла

Житло на первинному ринку незабаром почне дорожчати, оскільки держава змінила вимоги до забудовників. Зокрема, вони будуть зобов'язані не продавати частину квартир до здачі будинку в експлуатацію, залишаючи так звану "гарантійну частку".

Ця вимога включена в реформу законодавства про захист прав інвесторів щодо нерухомості, що будується.

Це зроблено для того, щоб забудовники могли продати зарезервовані приміщення у разі банкрутства чи інших фінансових проблем. Нова будівельна компанія, яка прийде на їхнє місце, внаслідок цього отримає гроші для завершення будівельних робіт. І таким чином будівництво не "заморозиться".

Яким буде розмір гарантійної частки (квартир, які не можна продавати), Кабінету міністрів ще доведеться вирішити.

Експерт Володимир Семенцов зазначає, що законопроект призведе до підвищення цін на квартири як мінімум тому, що на ринку побільшає продажів вже готового житла – ціни між приміщеннями на початкових та завершальних етапах будівництва в середньому відрізняються на 35%.

Проте є й хороша новина для інвесторів. Депутати пропонують звільнити покупців квартир у новобудовах від податку на додану вартість (ПДВ). Відповідний законопроект №7683 було зареєстровано на сайті Верховної Ради. Якщо податок приберуть, тоді купівля нерухомості стане для українців доступнішою.

Раніше повідомлялося, що в Україні будуватимуть бомбосховище під кожним новим будинком.