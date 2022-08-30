В Україні змінять правила продажу квартир у новобудовах: як це вплине на вартість житла

Житло на первинному ринку незабаром почне дорожчати, оскільки держава змінила вимоги до забудовників. Зокрема, вони будуть зобов'язані не продавати частину квартир до здачі будинку в експлуатацію, залишаючи так звану "гарантійну частку".

В Україні змінять правила продажу квартир у новобудовах: як це вплине на вартість житла

Ця вимога включена в реформу законодавства про захист прав інвесторів щодо нерухомості, що будується.

Це зроблено для того, щоб забудовники могли продати зарезервовані приміщення у разі банкрутства чи інших фінансових проблем. Нова будівельна компанія, яка прийде на їхнє місце, внаслідок цього отримає гроші для завершення будівельних робіт. І таким чином будівництво не "заморозиться".

Яким буде розмір гарантійної частки (квартир, які не можна продавати), Кабінету міністрів ще доведеться вирішити.

В Україні змінять правила продажу квартир у новобудовах: як це вплине на вартість житла
Експерт Володимир Семенцов зазначає, що законопроект призведе до підвищення цін на квартири як мінімум тому, що на ринку побільшає продажів вже готового житла – ціни між приміщеннями на початкових та завершальних етапах будівництва в середньому відрізняються на 35%.

Проте є й хороша новина для інвесторів. Депутати пропонують звільнити покупців квартир у новобудовах від податку на додану вартість (ПДВ). Відповідний законопроект №7683 було зареєстровано на сайті Верховної Ради. Якщо податок приберуть, тоді купівля нерухомості стане для українців доступнішою.

Раніше повідомлялося, що в Україні будуватимуть бомбосховище під кожним новим будинком.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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