Швеція надасть Україні пакет допомоги на мільярд євро

Глава МЗС Кулеба перебуває з візитом у Швеції.

Швеція надасть Україні пакет допомоги на мільярд євро
© Дмитро Кулеба/Twitter

Швеція надасть Україні пакет допомоги на суму майже 1 мільярд євро. Як повідомила прем'єр-міністр Швеції, половина цієї суми – військова допомога, а половина – підтримка української економіки.

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, що її країна підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно. Новий транш допомоги становитиме майже мільярд євро.

Перша частина – військова допомога. Вона включає півмільярда шведських крон. І складатиметься з того обладнання, яке запросила Україна, і буде сумісне з тим, що постачають інші країни, - повідомила Магдалена Андерссон. Подробиці військової допомоги невідомі, але український міністр заявив під час зустрічі, що Київ насамперед шукав гаубиці та ракети. Раніше Швеція відправила в Україну протитанкові засоби, бронежилети та спорядження для саперів. Коли новий транш військової допомоги надійде до України, поки що невідомо, передає "Польське радіо".

У свою чергу, в рамках економічної допомоги Швеція хоче, зокрема, купити українську пшеницю і роздати країнам, що потребують, через ООН.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.
Євро знову коштує менше за доларЄвро знову коштує менше за долар
Опалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротилиОпалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротили
У Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українцівУ Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українців
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні подорожчали яблука, банани та лимониВ Україні подорожчали яблука, банани та лимони
З 1 вересня в Україні запроваджуються вимоги до цукру, який призначений для споживання людиноюЗ 1 вересня в Україні запроваджуються вимоги до цукру, який призначений для споживання людиною
НБУ підвищив офіційний курс євро: що відбувається на ринку валют наприкінці серпняНБУ підвищив офіційний курс євро: що відбувається на ринку валют наприкінці серпня
В Україні ще одну групу ліків переведуть на е-рецептВ Україні ще одну групу ліків переведуть на е-рецепт
Робота в Україні: вакансії, статистика, тенденціїРобота в Україні: вакансії, статистика, тенденції
Подорожчання валюти в обмінниках: прогноз курсу долара та євроПодорожчання валюти в обмінниках: прогноз курсу долара та євро
Газ у Європі стрімко дорожчає: ціна наближається до $3500Газ у Європі стрімко дорожчає: ціна наближається до $3500
Замість продавати газ у Європу, Росія щодня спалює його на $10 млн – аналітикиЗамість продавати газ у Європу, Росія щодня спалює його на $10 млн – аналітики
Банк Естонії переказав НБУ 350 тисяч євро, отримані від продажу присвячених Україні монетБанк Естонії переказав НБУ 350 тисяч євро, отримані від продажу присвячених Україні монет
Іран прагне заповнити порожнечу, залишену РФ на нафтовому ринку Європи – BloombergІран прагне заповнити порожнечу, залишену РФ на нафтовому ринку Європи – Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости