Швеція надасть Україні пакет допомоги на мільярд євро

Швеція надасть Україні пакет допомоги на суму майже 1 мільярд євро. Як повідомила прем'єр-міністр Швеції, половина цієї суми – військова допомога, а половина – підтримка української економіки.

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, що її країна підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно. Новий транш допомоги становитиме майже мільярд євро.

Перша частина – військова допомога. Вона включає півмільярда шведських крон. І складатиметься з того обладнання, яке запросила Україна, і буде сумісне з тим, що постачають інші країни, - повідомила Магдалена Андерссон. Подробиці військової допомоги невідомі, але український міністр заявив під час зустрічі, що Київ насамперед шукав гаубиці та ракети. Раніше Швеція відправила в Україну протитанкові засоби, бронежилети та спорядження для саперів. Коли новий транш військової допомоги надійде до України, поки що невідомо, передає " Польське радіо ".