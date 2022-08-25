Суд роз'яснив, чи можуть відключати від послуг ЖКГ під час війни через борги

Заборонено відключати комунальні послуги через заборгованість на період воєнного стану, інформує ZN.ua.

Суд роз'яснив, чи можуть відключати від послуг ЖКГ під час війни через борги
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Борги за комуналку в українців зростають. І це часто виправдано, оскільки багато хто залишився без роботи та доходів. Однак на період військового стану в Україні заборонено відключати абонентів від послуг ЖКГ через заборгованість, а також зупиняти їх надання. Про це йдеться у роз'ясненні Сьомого апеляційного адміністративного суду, пише Фінанс.

Зазначається, що вищезазначені заборони регулюються відповідною ухвалою уряду.

Також діє заборона на нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, відсотків річних, нарахованих на заборгованість, «що виникла за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги».

«Таким чином, законодавцем забезпечено безперебійне надання послуг навіть за наявності боргів. Однак це не звільняє споживачів послуг від оплати їх у повному обсязі, адже наповнення бюджету є однією із складових стабільності економіки», — йдеться у роз'ясненні.


Олена Середа, ZN.ua





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