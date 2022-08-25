Суд роз'яснив, чи можуть відключати від послуг ЖКГ під час війни через борги

Борги за комуналку в українців зростають. І це часто виправдано, оскільки багато хто залишився без роботи та доходів. Однак на період військового стану в Україні заборонено відключати абонентів від послуг ЖКГ через заборгованість, а також зупиняти їх надання. Про це йдеться у роз'ясненні Сьомого апеляційного адміністративного суду, пише Фінанс .

Зазначається, що вищезазначені заборони регулюються відповідною ухвалою уряду.

Також діє заборона на нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, відсотків річних, нарахованих на заборгованість, «що виникла за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги».

«Таким чином, законодавцем забезпечено безперебійне надання послуг навіть за наявності боргів. Однак це не звільняє споживачів послуг від оплати їх у повному обсязі, адже наповнення бюджету є однією із складових стабільності економіки», — йдеться у роз'ясненні.