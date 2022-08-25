Банки оновили курс долара: скільки коштує валюта у Києві

У зв'язку з повномасштабним російським вторгненням долар в Україні залишається нестабільним - станом на четвер, 25 серпня, американська валюта в банках у середньому коштує у купівлі 38,675 гривні, а у продажу - 39,35 гривень, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Курс України".

Варто зазначити, що більшість фінустанов виставили пропозицію більш ніж 40 гривень.

Найнижчий курс американського долара у "Європромбанку" – у купівлі 36,570 гривні, у той час, як у продажу – 41,00 гривні. Найвигідніший курс у Полікомбанку – 40,800 у купівлі та 41,300 у продажу.

Зокрема, долар нижче 40 гривень продають такі фінустанови: Комерційний Індустріальний Банк – 37.200, Український Будівельно-Інвестиційний Банк – 39.900, Укрексімбанк – 39.990, Банк Альянс – 39.950, Кредит Європа Банк – 39.950, 39.950.

Ощадбанк купує валюту по 39,900 грн., продає по 40,500 грн. У ПриватБанку пропонують такий курс: у покупці – 39,500 грн., у продажу – 39,90 грн.