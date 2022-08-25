Росія задля зниження санкційного тиску надає азійським країнам довгострокові знижки на нафту – Bloomberg

Одній з країн Росія запропонувала продавати нафту «за ціною, яка на 30% нижча від ціни на міжнародному ринку», інформує ZN.ua.

Росія задля зниження санкційного тиску надає азійським країнам довгострокові знижки на нафту – Bloomberg
© depositphotos / ssuaphoto

Росія звернулася до кількох азійських країн, щоб обговорити можливі довгострокові нафтові контракти з великими знижками, оскільки офіційні особи США продовжують просувати план, який суттєво обмежує цінову політику щодо нафти в цій країні. Про це пише Bloomberg з посиланням західного чиновника, який поділився інформацією на правах анонімності.


Оксана Коваль, ZN.ua





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