Новостей.COM ⇒
2022-08-25
Росія задля зниження санкційного тиску надає азійським країнам довгострокові знижки на нафту – Bloomberg
Одній з країн Росія запропонувала продавати нафту «за ціною, яка на 30% нижча від ціни на міжнародному ринку», інформує
© depositphotos / ssuaphoto
Росія звернулася до кількох азійських країн, щоб обговорити можливі довгострокові нафтові контракти з великими знижками, оскільки офіційні особи США продовжують просувати план, який суттєво обмежує цінову політику щодо нафти в цій країні. Про це пише
Оксана Коваль, ZN.ua