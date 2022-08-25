Борель анонсував новий пакет макрофінансової допомоги Україні на 8 млрд євро

Питання припинення війни в Україні буде ключовим на Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні, інформує ZN.ua.

Борель анонсував новий пакет макрофінансової допомоги Україні на 8 млрд євро
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Високий представник ЄС Жозеп Боррель анонсував нову макрофінансову допомогу Україні на суму до 8 млрд євро. Про це він повідомив у вітанні до Дня Незалежності, опублікованому на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"ЄС був на боці українців із самого початку війни, розуміючи, що на карту поставлена ??наша спільна безпека. Ми прийняли шість пакетів все більш серйозних санкцій. Ми вперше профінансували доставку військової допомоги країні, яка зазнала нападу, щоб Україна могла дати відсіч. Ми надаємо гуманітарну підтримку та макрофінансову допомогу, щоб утримати українську державу на плаву. Загалом на даний момент Team Europe мобілізувала 9,5 млрд євро, і найближчим часом очікується додаткова макрофінансова допомога на суму до 8 млрд євро", - повідомив Боррель.

За його словами, міністри закордонних справ та оборони ЄС обговорять у Празі наступного тижня, що можуть зробити країни ЄС для підтримки України та збільшення вартості цієї війни для Росії, у тому числі питання про візи для громадян Росії та можливу навчальну місію ЄС для українських озброєних. сил.

"Найближчими тижнями міжнародній спільноті доведеться дотримуватися нашої потрійної стратегії: підтримувати Україну, чинити тиск на Росію та вирішувати масштабніші проблеми, пов'язані з виходом з війни. Це буде в центрі дискусій на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні. У більш довгостроковій перспективі постає також питання про те, як ми можемо не тільки покласти край цій війні, але й запобігти початку нової через кілька місяців або років. Це включає важливі питання про те, як дати Україні можливість захищатися, а також питання про гарантії безпеки", – каже високий представник ЄС.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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