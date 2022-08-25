Борель анонсував новий пакет макрофінансової допомоги Україні на 8 млрд євро

Високий представник ЄС Жозеп Боррель анонсував нову макрофінансову допомогу Україні на суму до 8 млрд євро. Про це він повідомив у вітанні до Дня Незалежності, опублікованому на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"ЄС був на боці українців із самого початку війни, розуміючи, що на карту поставлена ??наша спільна безпека. Ми прийняли шість пакетів все більш серйозних санкцій. Ми вперше профінансували доставку військової допомоги країні, яка зазнала нападу, щоб Україна могла дати відсіч. Ми надаємо гуманітарну підтримку та макрофінансову допомогу, щоб утримати українську державу на плаву. Загалом на даний момент Team Europe мобілізувала 9,5 млрд євро, і найближчим часом очікується додаткова макрофінансова допомога на суму до 8 млрд євро", - повідомив Боррель.

За його словами, міністри закордонних справ та оборони ЄС обговорять у Празі наступного тижня, що можуть зробити країни ЄС для підтримки України та збільшення вартості цієї війни для Росії, у тому числі питання про візи для громадян Росії та можливу навчальну місію ЄС для українських озброєних. сил.