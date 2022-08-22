У Мінреінтеграції відреагували на скарги українців щодо блокування їхніх рахунків у Приватбанку

У Мінреінтеграції звернулися до Нацбанку зі скаргою на дії Приватбанку, який нібито блокує рахунки клієнтів, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, якщо вони не можуть актуалізувати свої персональні дані. З подібними наріканнями на дії Приватбанку до Мінреінтеграції звернулися мешканці Херсонської, Запорізької та тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей.

"Подібні вимоги банку та блокування рахунків неприпустимі", - наголосила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, цитує її слова прес-служба .