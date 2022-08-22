В Україні з вересня подорожчає молоко: виробники назвали основні причини зростання ціни на продукт

У вересні прогнозується підвищення цін на молокосировину, що призведе до подорожчання усієї молочної продукції. Виробники вже попереджають, що дешевого молока не будет. І на це є ряд причин.

В Україні з вересня подорожчає молоко: виробники назвали основні причини зростання ціни на продукт

За словами аналітиків, основним ціноутворюючим фактором залишається експорт, а на фоні дешевої гривні ціни на молоко ростуть. Проте, у валютному еквіваленті ціни навпаки падають. Наприклад, за період травня-серпня ціна на молоко опустилася на 15,5%, а різниця між ціною українського молока та європейського складає близько 40%.

Закупівельні ціни на молоко в другій половині серпня зросли на 10 копійок за літр, проте у вересні ціни підскочать ще більше.

Сезонний фактор також впливає на зростання вартості молока. Сезон високих надоїв минає. Незабаром худоба перейде на зимове утримання, і надої молока стануть нижчими. Вартість сировини, відповідно, зростатиме. Отже, чекати зниження цін на молоко та всі похідні від нього не варто.

Станом на 22 серпня, молоко "Простоквашино" 1% жирності коштує 36,26 грн за 900 мл, тоді як у липня цінник був 32,88 грн. Середня вартість молоко "Яготинське" 2,6% у торгових мережах складає 35,24 грн за 900 мл.

В Україні з вересня подорожчає молоко: виробники назвали основні причини зростання ціни на продукт

Найдешевше молоко коштує в Aшані, а найдорожче - в супермаркетах Мегамаркет. За місяць продукт в середньому подорожчав на 3 гривні.

Нагадаємо, в Україні стрімко почали рости ціни на цибулю та інші овочі.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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