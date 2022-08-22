Ринок житла падає: ціни на квартири знизилися наполовину

В Україні ринок житла майже стоїть. Квартири купують лише ті, кому ніде жити, і хто ще має гроші на покупку. При цьому ціни на квартири впали - далі нікуди. Деякі квартири подешевшали вдвічі. Але й за такою ціною ніхто не квапиться їх купувати.

Про те, якою є нинішня ситуація на ринку житла, і які прогнози на найближче майбутнє, розповіли експерти ранку нерухомості.

"Первинний ринок лежить", – лаконічно описав ситуацію аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.

У містах, які зазнали обстрілів, ціни на житло знизилися приблизно на 30%. Це якщо розглядати середній сегмент. У сегменті дорогого елітного житла справи ще гірші. Попиту на дороге житло зараз немає. Через це власники таких квартир були змушені знизити ціни наполовину. Але й за такої вартості продаж іде туго.

Зараз ніхто не готовий інвестувати у житло, адже ніхто не знає, що буде з цим житлом, а також, чи будуть на нього покупці, навіть якщо воно залишиться цілим.

У найважчому становищі опинилися девелопери, які до початку військових дій не встигли закінчити об'єкти, що будували. А зараз усе – будматеріали, енергоносії, транспортні послуги – катастрофічно подорожчало. А вони ціну на свої об'єкти не можуть піднімати, оскільки пов'язані договорами.

Багато власників житла виявилися морально не готовими знижувати ціни на квартири, каже ріелтор Юлія Смирнова. Навіть поступка на 15-20% здається їм катастрофою. Не кажучи вже про 30-50% знижки. Наразі продають житло лише ті, хто твердо вирішив назавжди залишити Україну, і тому налаштований збути тутешню нерухомість. А купують квартири лише ті, хто потребує свого даху над головою. У результаті дорога столична нерухомість йде за безцінь: ціни на нові квартири в хорошому районі поряд із метро становлять від 40 до 60 тисяч доларів. Тому багато квартир з колишніми цінами просто "висять" на сайтах продажу до кращих часів.

Проте експерти кажуть, що "кращі часи" для ринку житла настануть не раніше ніж за кілька років. Порівняно з довоєнним періодом столичний ринок житла просів на 60-70%. І це ще не кінець, твердять експерти. Багато забудовників просто розоряться і підуть з ринку. Можливо, залишаться лише ті, хто зможе отримати держзамовлення на післявоєнне будівництво. Та й те, якщо держава після війни матиме гроші.

Нагадаємо, при цьому в Києві почали зростати ціни на оренду житла. Все ж таки до осені ділова активність у столиці традиційно підвищується, і багато приїжджих винаймають квартири для проживання.