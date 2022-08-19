Суд заарештував майно однієї з найбільших українських мереж АЗС

Суд у рамках розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, заарештував заправки однієї з найбільших в Україні мереж АЗС.

Суд заарештував майно однієї з найбільших українських мереж АЗС

За версією досудового слідства, власниками двох компаній, що продають в Україні паливо, є громадяни РФ. Службові особи підприємств 7 років штучно завищували витрати внаслідок отримання кредитів від зв'язаних структур. До видатків також відносили відсотки за кредитами. Фірми нібито працювали зі збитками, але премії переказувалися на рахунок іноземної компанії.

Загальна сума ухилення від сплати податків у цих двох компаній склала понад 270 млн гривень.

Крім того, ці дві компанії 5 років виплачували дивіденди компаніями, власниками яких є РФ та фірма з РФ. Внаслідок такої діяльності було легалізовано грошей у розмірі 1 млрд гривень.

Суд заарештував майно однієї з найбільших українських мереж АЗС

За цими фактами слідчі ВЕБ відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України. За даними ЗМІ, йдеться про мережу АЗС Amic.

Раніше президента України Володимира Зеленського попросили не запроваджувати акциз на бензин та дизельне паливо.


Максимов Віталій, Тудей





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