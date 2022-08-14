Квартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиці

У Києві на сьогоднішній день пропозиція на оренду житла перевищує попит. У порівнянні з минулим роком, у столиці здається вдвічі більше квартир. Проте вартість житла на фоні війни суттєво знизилася.

Так, за даними порталу OLX Нерухомість, найбільше квартир зараз здається у Печерському (10 204 оголошень), Дарницькому (7 030) та Шевченківському (6 151) районах.

Якщо купують квартири у Києві неохоче, а продавці у свою чергу не хочуть задешево продавати свої квадратні метри, то охочих орендувати квартири у столиці зростає, і господарі готові знижувати ціни, маючи при цьому постійних мешканців.

У порівняні з минулим роком, середня вартість оренди у Києві знизилася на 38%. Однокімнатні квартири подешевшали більш ніж на 33% - до 2 500 грн., двокімнатні квартири "впали" в ціні на 37% - майже на 4 000 грн., а оренда трикімнатних подешевшала на 41% - на 6 500 грн.

В середньому оренда однокімнатних квартир у Києві стартує від 5 000 – 6 000 грн на місяць. Двокімнатну квартиру можна орендувати за 6 000 – 8 000 грн на місяць. Трикімнатне житло коштує у середньому 8 000 грн на місяць у Деснянському районі столиці, близько 10 000 грн у Святошинському та 12 000 – 14 000 грн у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах.

Умови оренди залишаються такими ж, як і до війни. Більшість житла здається через агентів. Комісія за послуги залишається високою. При заселенні вимагають сплатити перший та останній місяці проживання.

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