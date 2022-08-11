Санкції проти Росії: з лютого банки РФ реструктуризували кредитів більше, ніж у пандемію

Російський великий бізнес лідирує щодо реструктуризації своїх боргів, інформує ZN.ua.

Санкції проти Росії: з лютого банки РФ реструктуризували кредитів більше, ніж у пандемію
© Радио Свобода

У Росії обсяг банківських реструктуризованих кредитів населенню та бізнесу з кінця лютого, коли РФ розпочала війну в Україні, перевищив 9,5 трлн руб. При цьому 88% цієї суми є боргами великого бізнесу. Масштаби перегляду умов за такими кредитами вже перевершили показники пандемії, повідомляє Центробанк Росії.

Уточнюється, що найбільші поступки банки зробили великому бізнесу, який постраждав від наслідків санкцій та кризи. У сегменті великих корпоративних кредитів масштаби реструктуризації боргів уже випередили пандемійну кризу.

«Можна з упевненістю сказати, що галузі, яку не торкнулася б поточна криза, не існує», — констатує старший директор із банківських рейтингів агентства «Експерт РА» Володимир Тетерін. До найбільш уразливих він відносить групи позичальників із галузей, які «зазнавали стресу» ще в пандемію, — туристичний, готельний, орендний бізнес та авіаперевізники.

Реструктуризація кредитів – дії кредитора щодо зміни умов погашення кредиту.


Олена Середа, ZN.ua





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