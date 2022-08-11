Санкції проти Росії: з лютого банки РФ реструктуризували кредитів більше, ніж у пандемію

У Росії обсяг банківських реструктуризованих кредитів населенню та бізнесу з кінця лютого, коли РФ розпочала війну в Україні, перевищив 9,5 трлн руб. При цьому 88% цієї суми є боргами великого бізнесу. Масштаби перегляду умов за такими кредитами вже перевершили показники пандемії, повідомляє Центробанк Росії .

Уточнюється, що найбільші поступки банки зробили великому бізнесу, який постраждав від наслідків санкцій та кризи. У сегменті великих корпоративних кредитів масштаби реструктуризації боргів уже випередили пандемійну кризу.

«Можна з упевненістю сказати, що галузі, яку не торкнулася б поточна криза, не існує», — констатує старший директор із банківських рейтингів агентства «Експерт РА» Володимир Тетерін. До найбільш уразливих він відносить групи позичальників із галузей, які «зазнавали стресу» ще в пандемію, — туристичний, готельний, орендний бізнес та авіаперевізники.

Реструктуризація кредитів – дії кредитора щодо зміни умов погашення кредиту.