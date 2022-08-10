Долар в Україні знову перевищив психологічну позначку - вартість валюти 10 серпня

Курс долара в українських обмінниках 10 серпня знову перевищив позначку 40 грн за долар. Середній курс продажу долара становив 40,27 грн/долар, а купують на чорному ринку валюту за курсом 39,7 грн/долар. Щодо євро гривня сьогодні ослабла на 10 копійок – до 40,40 грн/євро.

У банках курс залишається більш-менш стабільним. Курс долара у відділеннях ПриватБанку 10 серпня залишився на рівні попереднього дня – 39,10 грн/дол. Курс євро також не змінився та становить 40,00 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн за дол., євро – 38,80 грн за євро.

Картковий курс при розрахунках через Приват24 становить сьогодні 37,31 грн за долар, а євро коштує 38,56 грн/євро.

Ощадбанк продає долари за 39,9 грн/долар, а купує по курсу 39,4 грн/долар. Найнижчий курс пропонує Альфа Банк - 39,5 грн/долар у продажу та 39,0 грн/долар при покупці.

Нагадаємо, що 6 серпня 2022 року Національний банк України скасував обмеження, згідно з яким банки та небанківські установи повинні купувати у населення готівкову валюту за курсом не нижчим від офіційного (36,6 грн за долар).

У НБУ вважають, що якщо якийсь банк встановлюватиме занижений курс купівлі готівкової валюти, який значно відрізнятиметься від курсу продажу, він ризикує втратити своїх клієнтів. Громадяни можуть вибрати будь-яку іншу фінансову установу з огляду на значну кількість гравців у готівковому сегменті валютного ринку. Вже через кілька днів після зняття цього обмеження різниця між курсами валют у небанківських установах звузилася з 0,4 до 0,25 грн за 1 долар.

Нагадаємо, НБУ закликав українців не скуповувати долари та розповів, у чому зберігати заощадження.