НБУ відніс Банк «Січ» до категорії неплатоспроможних

Правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення АТ «Банк Січ» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед Нацбанком за кредитами рефінансування через недостатність коштів. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Що трапилося

Банк «Січ» не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови генерального кредитного договору, укладеного між банком та Нацбанком.

Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, наглядова рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату.

Враховуючи факт несплати відсотків за користування кредитами рефінансування відповідно до умов договору, Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування.

Проте наглядова рада та правління банку 4 серпня 2022 року ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів.

З огляду на це Національний банк 5 серпня був змушений задовольнити свої вимоги за рахунок цінних паперів, що перебували в заставі. Згідно зі статтею 76 закону України «Про банки та банківську діяльність» невиконання зобов’язань перед кредитором через брак ліквідності є підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Частка фінустанови становила 0,3% від чистих активів платоспроможних банків станом на 01 серпня 2022 року.

Віднесення Банку «Січ» до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який на сьогодні є стійким та платоспроможним.

Що із вкладами

Кожен вкладник Банку «Січ» отримає від ФГВФО відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».