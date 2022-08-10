Україна експортувала «зерновим коридором» уже понад 370 тисяч тонн продукції

За дев'ять днів роботи «зернового коридору» з українських морських портів експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції. Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ) у Facebook.

Україна експортувала «зерновим коридором» уже понад 370 тисяч тонн продукції
Фото: facebook.com/uspa.gov.ua

«За дев'ять днів роботи „зернового коридору“ з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли понад 370 тис. тонн агропродукції у 7 країн світу та одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження», — йдеться у повідомленні.

Вранці 9 серпня ще два судна вийшли з порту Чорноморськ із загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн продовольства.

Напрямок вантажу

Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тис. т продовольства до Туреччини, ще майже 65 тис. т кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї. OCEAN LION вже друге судно-панамакс, яке відправляється з порту Чорноморськ «зерновим коридором» у рамках Стамбульської Ініціативи.

«Планомірно рухаємося до наміченого амбітного плану — перевалки 3 і більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти великої Одеси», — зазначив керівник АМПУ Олексій Востриков.

Нагадаємо

5 серпня з одеських портів вийшов перший караван з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET було 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка вирушила покупцям у Туреччині, Великій Британії та Ірландії.





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