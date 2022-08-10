Експорт зерна: Україна планує отримати щонайменше $20 млрд

Враховуючи середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку, Україна планує отримати від експорту зерна щонайменше 20 млрд доларів доходу, розповів міністр агрополітики Тарас Висоцький.

За його словами, «зерновий коридор» вже працює в обидва боки, судна не тільки виходять з портів із зерном, в й повертаються за новими партіями. Українські порти можуть обслуговувати до 80 суден та відправляти 3-3,5 млн тонн зерна щомісяця.

«Ми маємо десятки заявок від інших країн. І це є підтвердженням того, що власники суден і трейдери вірять, що під міжнародним патронатом буде виконана зернова угода», - сказав Висоцький в етері національного телемарафону.

Міністр припускає, що попит на українську агропродукцію стимулюватиме виконання зернової угоди, і найближчими тижнями двосторонній режим зростатиме.

«Це позитивний сигнал для вирівнювання цін на внутрішньому ринку з умовою покриття собівартості, щоб фермери могли продовжувати операційну діяльність і з упевненістю дивитися в осінньо-польові роботи, які вже активно розпочнуться буквально за декілька тижнів», - додав він.