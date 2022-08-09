Україна готується багаторазово збільшити експорт своєї електроенергії до Польщі – “Укренерго”

Після відновлення інтерконектора між українською та польською електромережами можливості експорту української електроенергії до Європи зростуть майже вп'ятеро, інформує ZN.ua.

Україна готується багаторазово збільшити експорт своєї електроенергії до Польщі – “Укренерго”

НЕК "Укренерго" та польський оператор системи передачі PSE SA розпочали відновлення лінії електропередачі між Україною та Польщею. Відповідну рамкову угоду підписали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та президент PSE SA Ерік Клоссовський.

Відновленню міждержавної лінії електропередачі реалізується на виконання меморандуму між міністерством енергетики України та міністерством клімату та довкілля Польщі, який було підписано у червні 2022 року.

Експорт електроенергії до Польщі відновився за кілька тижнів після синхронізації енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи і зараз становить 215 МВт.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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