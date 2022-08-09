Україна отримала відстрочку щодо виплат за ВВП-варантами

Відкритим ще залишається відтермінування виплат за єврооблігаціями країни та держкомпаній, інформує ZN.ua.

Україна отримала відстрочку щодо виплат за ВВП-варантами
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Держателі приблизно 93% умовної вартості українських ВВП-варантів, що перебувають в обігу, схвалили пропозицію України про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них. Таку пропозицію підтримали близько 91% таких власників проголосував "за".

"Відповідно… необхідний кворум було досягнуто, і Україна отримала необхідні згоди на користь Надзвичайного рішення", – зазначено у біржовому повідомленні у вівторок.

Згідно з оприлюдненою інформацію, ці результати є попередніми, а остаточні результати Україна оголосить після зборів 10 серпня 2022 року, на яких буде розглянуто також пропозицію про відтермінування виплат за єврооблігаціями країни та держкомпаній під держгарантії.

Останній термін голосування щодо них спливає о 17:00 за нью-йоркським часом у вівторок, 9 серпня. Необхідна підтримка понад 2/3 власників єврооблігацій усіх випусків та понад 50% – кожного випуску.


Ірина Знась, ZN.ua





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