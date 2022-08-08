Ціни на оренду житла у Львові, Ужгороді та Чернівцях почали рости

Вартість оренди квартир у західних областях України у червні-липні опустилася до довоєнного рівня, проте вже у серпні ціни поповзли вгору. Це пов'язано з другою хвилею еміграції переселенців у такі області як Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Волинська.

Вибір житла на Західній Україні зараз більший, ніж це було у березні, однак і ціни "кусаються". Попит у серпні почав зростати з кількох причин. По-перше, у деяких країнах Європи умови для українських біженців змінилися, допомогу скоротили, безкоштовного житла немає. От люди й почали повертатися в Україну. Однак, у небезпечні регіони їхати повертатися немає сенсу, тож люди шукають житло у західних областях.

Крім того, батьки замислюються над тим, де їхні діти навчатимуться з 1 вересня. Школи офлайн працюватимуть на заході України, тому багато хто переїжджає саме через навчання. Крім того, люди, які влітку ховалися у селах, на зиму шукають квартирне житло для комфортнішого проживання.

Чернівці

За даними місцевих ріелторів, попит на квартири знову почав підвищуватися наприкінці липня – на початку серпня. Найбільша кількість переселенців тут із Харкова та Миколаєва. Чернівецька область поки що єдина, до якої з початку війни не прилітали ракети. Можливо це тому, що в 30 км знаходиться кордон з Румунією.

Українці, які зняли у Чернівцях житлоу лютому-березні, планують залишатися тут до весни.

Оренда однокімнатної хрущовки коштуватиме у Чернівцях від $200 на місяць. Більш сучасна квартира та житло в новобудові - $300-400 без урахування комунальних послуг. Двокімнатна у старому будинку коштуватиме від $300, нова – $500-600.

Ужгород

Близькість угорського кордону робить Ужгород безпечнішим серед усіх західних областей. Сюди їдуть мешканці Запоріжжя, Дніпра, Нікополя та інших регіонів.

Багато навчальних закладів перенесли сюди свої філії, а отже до вересня сюди з'їдуться ще й студенти з усієї України. Вартість оренди в Ужгороді знаходиться на піку. До війни зняти житло тут можна було за 150-200 доларів на місяць, а зараз ціни стартують від 7 тисяч гривень на місяць за кімнату, а квартира в новобудові та з ремонтом коштуватиме вже $400 на місяць (від 15 000 грн).

Оренда приватного будинку біля Ужгорода коштуватиме щонайменше $1500 на місяць.

Львів

Біженці зі сходу та півдня України зазвичай їдуть через Львів транзитом та вирушають до країн ЄС. До Львова приїжджають переселенці переважно з Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

Дефіциту квартир на сьогоднішній день немає. Ціни стартують від 6-7 тисяч гривень за однокімнатну у багатоповерховому будинку старого житлового фонду до 20 000 грн у новобудові. Квартира VIP-класу коштуватиме від 25 до 28 тисяч гривень на місяць. Ціни на двокімнатні квартири стартують від 10000 грн.

Раніше повідомлялося, де у Києві під час війни можна винайняти житло до 10 тис. грн.