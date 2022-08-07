Сіль, оцет та сода: супермаркети встановили нові ціни на дефіцитні товари

Наприкінці першого тижня серпня столичні супермаркети встановили нові ціни на дефіцитні товари. Відрадно, що сіль, сода та оцет, які цього року потрапили до розряду продовольчого дефіциту, повертаються на полиці магазинів. Причому асортимент товарів цих груп доволі різноманітний.

Столичні супермаркети показали оновлені ціни на сіль, оцет і соду, пише hvylya.

Сіль

Ціни на сіль у столичних супермаркетах доволі різноманітні. Зараз там можна знайти сіль "на будь-який смак" та у широкому ціновому спектрі. Так, у супермаркеті Ашан можна купити морську сіль Морячка за ціною 31,70 грн/кг. А, наприклад, кілограм йодованої солі Solrom коштує 28,90 грн.

У мережі Варус йодовану сіль можна купити вдвічі дешевше, ніж Solrom. Там за кіло йодованого вагового продукту просять лише 12,90 грн. Крім того, там можна купити кухонну сіль Емексі за 22,90 грн/кг.

МегаМаркет продає кілограм Морячки лише за 22,90 грн, а за таку саму кількість солі Хуторок просить 24,80 грн.

Сода

В Ашані ціни за півкіло соди стартують від 33,90 грн. Ціна на соду марки Деко у 300-грамовій упаковці становить 33,40 грн.

Варус продає ту саму соду марки Деко в аналогічній упаковці вагою 300 г за 36 гривень. Більш вигідно там можна придбати пачку соди вагою 500 грамів торгової марки Вигода. За неї доведеться віддати лише 30,90 грн

У МегаМаркеті можна придбати соду марки Сто пудів за 34,40 грн. Щоправда, таку суму доведеться віддати не за сто пудів цього продукту, а лише за 400 грамів. У цій же мережі 500 г соди Саркара коштують 42,20 грн.

Оцет

В Ашані ціни на оцет стартують від 23,30 грн/0,75 л. Стільки треба віддати за оцет Руна.

Трохи дорожче коштує у мережі Варус оцет Рідний край. Його можна придбати за 23,40 грн. Щоправда, стільки хочуть за цілий літр оцту.

У МегаМаркеті літр оцту Кама можна придбати за 37,70 грн.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями стрімко зростуть ціни на вершкове масло.