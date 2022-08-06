НБУ скасує фіксований курс долара: експерти зробили прогноз

Фіксований офіційний курс гривні Нацбанк може скасувати вже восени. У цьому переконаний голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій і ще низка експертів фінансового ринку.

НБУ скасує фіксований курс долара: експерти розповіли, чого очікувати українцям восени

"Важко сказати, коли це станеться, але з новим офіційним курсом це точно буде швидше, ніж зі старим. Також багато залежить від очікувань розвитку подій на полі бою. Тому не виключено, що за хороших новин це станеться вже цієї осені", – вважає аналітик.

На думку інвестиційного аналітика Сергія Фурси, скільки буде діяти офіційний курс НБУ, залежить від безлічі факторів, у тому числі і від розвитку військової обстановки:

"Для Національного банку пріоритет – протримати його якнайдовше, щоб у ринку не було відчуття, що перестановка курсу це просто гра і це відбуватиметься раз на один-два місяці. З іншого боку, зрозуміло, що поки що йде війна, тиск на гривню зберігатиметься", - заявив експерт.

НБУ скасує фіксований курс долара: експерти розповіли, чого очікувати українцям восени

Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович переконаний, що скасовувати фіксований курс ще зарано.

"Поточні рівні курсу гривні до іноземних валют можуть з певними коливаннями протриматися ще відносно довго... Поки що НБУ ще майже щодня задовольняє попит на валюту, і лише зрідка викуповує надлишок пропозиції. А для відновлення плаваючого курсу необхідно, щоб ринок збалансувався і міг протриматися яке- на той час уже без щоденних інтервенцій НБУ", – зазначив експерт.

Нагадаємо, Національний банк із 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими банки можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. З 21 липня офіційний курс гривні до американського долара залишається фіксованим на рівні 36,57 грн/долар.

Раніше повідомлялося, як змінився курс долара та євро в Україні напередодні вихідних.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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