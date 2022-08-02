Саудівська Аравія у липні експортувала рекордний обсяг нафти за останні два роки — Bloomberg

Експорт нафти з Саудівської Аравії у липні досяг 7,5 млн барелів на добу, що є найвищим показником із квітня 2020 року. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження танкерів.

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Зазначається, що у червні королівство експортувало по 6,6 млн барелів на добу. Таким чином, експортні поставки Саудівської Аравії збільшилися на 13,6%.

За даними агентства, постачання нафти з Саудівської Аравії до Китаю — основного пункту призначення — у липні підскочили в середньому до 1,65 млн барелів на добу. Постачання до Індії вперше з квітня 2020 року перевищили 1 млн барелів на добу.

Водночас за попередніми даними, експорт до США знизився на 11% до червня — до 371 тис. барелів на добу, до Японії — на 18%, до 903 тис. барелів на добу.

Прогноз

Раніше в липні Bloomberg прогнозував, що експорт нафти з королівства цього місяця складе близько 7,7 млн ??барелів на день.

Саудівська Аравія та Ірак перенаправили більшу частину своєї нафти до Європи трубопроводом Сумед через Єгипет. Постачання через цей канал різко зросли після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну, що спонукало Європу відмовитися від російської нафти та шукати альтернативні джерела.