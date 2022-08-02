В Україні збільшилася кількість вакансій для студентів та людей без досвіду

У липні побільшало вакансій для студентів та українців, які не мають досвіду роботи, але готові пробувати себе у різних сферах. Ринок праці під час війни трансформується, і попит на вакансії у різних містах України відрізняється. На сьогоднішній день, за даними кадрового порталу з пошуку роботи grc.ua, найбільше пропозицій по роботі залишається у Києві.

На 12,7% збільшилася кількість вакансій для студентів у липні, у порівнянні з березнем. Більше пропозицій щодо роботи фіксується лише у сфері продажів (26,4%).

Студенти можуть влаштуватися як за своєю спеціальністю, освоюючи початковий рівень роботи, так і працювати не за фахом, при цьому поєднуючи роботу та навчання. Без досвіду роботи можна влаштуватися асистентом, оператором кол-центру, контент-менеджером сайту, продавцем у супермаркет, менеджером інтернет-магазину, ріелтором, баристом, промоутером, перукарем-барбером, кур'єром, офіціантом, вантажником, адміністратором, моделлю, тощо.

Найбільшу зарплату зараз пропонують водіям та операторам кол-центрів – 25-27 тисяч гривень. На цю роботу беруть як студентів, так і людей без досвіду. Компанії готові брати на роботу недосвідчених працівників та самостійно навчати їх необхідним у роботі навичкам та знанням, при цьому платити їм менше зарплату, ніж фахівцям із досвідом.

Адміністраторам платять від 13 000 грн, кур'єри можуть отримувати – від 17 000 грн. і вище, продавці-консультанти можуть отримувати від 10 000 грн.

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