В Україні збільшилася кількість вакансій для студентів та людей без досвіду
У липні побільшало вакансій для студентів та українців, які не мають досвіду роботи, але готові пробувати себе у різних сферах. Ринок праці під час війни трансформується, і попит на вакансії у різних містах України відрізняється. На сьогоднішній день, за даними кадрового порталу з пошуку роботи grc.ua, найбільше пропозицій по роботі залишається у Києві.
На 12,7% збільшилася кількість вакансій для студентів у липні, у порівнянні з березнем. Більше пропозицій щодо роботи фіксується лише у сфері продажів (26,4%).
Найбільшу зарплату зараз пропонують водіям та операторам кол-центрів – 25-27 тисяч гривень. На цю роботу беруть як студентів, так і людей без досвіду. Компанії готові брати на роботу недосвідчених працівників та самостійно навчати їх необхідним у роботі навичкам та знанням, при цьому платити їм менше зарплату, ніж фахівцям із досвідом.
Адміністраторам платять від 13 000 грн, кур'єри можуть отримувати – від 17 000 грн. і вище, продавці-консультанти можуть отримувати від 10 000 грн.
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