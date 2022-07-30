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2022-07-30
80 об'єктів по всій Україні відправлять на «реприватизацію» через незаконний продаж, починаючи з 1992 року
Триває досудове розслідування, санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, інформує
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Суд наклав арешт на 80 об’єктів нерухомості у різних регіонах України, які належали профспілковим організаціям та були незаконно продані приватним власникам. Про це
Слідство стверджує, що з 1992 року і до нині посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою групою осіб, оформлювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів.
Лія Ільченко, ZN.ua