Зарплати українців за підсумками року впадуть майже на третину – НБУ

Наприкінці 2024 року реальні зарплати все ще будуть нижчими за довоєнний рівень

Зарплати українців за підсумками року впадуть майже на третину – НБУ
Зарплати українців падають

Повномасштабна агресія Росії призвела до суттєвого зниження економічної активності а також до різкого зниження доходів населення. Про це йдеться в щоквартальному Інфляційному звіті за Національного банку України за липень 2022 року.

За даними НБУ, на початку війни підприємства намагалися виплачувати зарплату в повному обсязі, але через продовження бойових дій та погіршення фінансово-економічного стану переважна кількість підприємств не в змозі забезпечувати довоєнний рівень оплати праці.

«Як наслідок, номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на 27%», - зазначають в центробанку.

За прогнозом НБУ, надалі з відновленням економіки та пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році. Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року все ще будуть нижчими за довоєнний рівень.


Артем Руденко, ZN.ua





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