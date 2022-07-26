В Києві набирає обертів скандал через реєстрацію 74 га землі на агрофірму

ТОВ "Агрофірма "Зодіак" намагається через суд забрати у киян 74,4 га землі на Осокорках (Дарницький район Києва).

Міністерство юстиції та Держгеокадастр восени минулого року скасували сумнівні реєстраційні дії щодо цієї землі. Експерти наголошують – ТОВ "Агрофірма "Зодіак" не має відношення до зазначеної ділянки сільгосппризначення біля озера Тягле, для її реєстрації, ймовірно, були використані підроблені документи, а у випадку перемоги компанії в судах ця земля може бути забудована. Столична влада притримується чіткої позиції, доводячи незаконність претензій скаржника, але останнє слово залишається за служителями Феміди та Державним бюро розслідувань, інформує Апостроф .

Два судові засідання призначено на 27 липня, які можуть вирішити долю земельної ділянки в районі озера Тягле на столичних Осокорках площею 74,4 га (кадастровий номер - 8000000000:96:001:0040). Саме цю ТОВ "Агрофірма "Зодіак" планує отримати на праві постійного користування.

10 вересня 2021 скандально відома нотаріус Київського міського нотаріального округу Мар'яна Бутько зареєструвала за ТОВ "Агрофірма "Зодіак" право постійного користування земельною ділянкою на Осокорках площею 74,4 га з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва " (кадастровий номер - 8000000000:96:001:0040). Відповідні відомості були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Офіційною підставою для реєстрації права користування – державний акт на цю ділянку, який начебто був виданий Виконавчим комітетом Києво-Святошинської районної Ради депутатів трудящих ще від 24 лютого 1946.

"Апостроф" провів розслідування щодо Мар'яни Бутько і встановив, що 7 вересня 2021 вона провела чорну реєстрацію щодо зміни власника будівлі №28 на Парковій дорозі у Києві (Труханів острів). Це 42 споруди водно-спортивноі бази, де кияни займались греблею на Дніпрі. За такі грубі порушення міністр юстиції Денис Малюська назавжди анулював доступ Мар’яні Бутько до Реєстру нерухомості.

Журналісти "Апострофу" відстежують ситуацію щодо захоплення земель у Києві і будуть інформувати про хід судових засідань.