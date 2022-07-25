Україна виплатила $1,5 мільярда зовнішніх боргів від початку року

Від початку 2022 року Україна виплатила $1,5 мільярда зовнішніх боргів. Про це сказав радник президента України з економічних питань Олег Устенко під час телемарафону, пише «Укрінформ».

«У нас на цей рік було $3 мільярди виплати, по цьому року ми виплатили $1,5 мільярда і до кінця року у нас залишилось ще $1,5 мільярда», — сказав він.

За словами Устенка, Міністерство фінансів ухвалило єдино правильне рішення, звернувшись до кредиторів із пропозицією відтермінування виплат для погашення зовнішніх боргів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що уряд України затвердив постанову, якою доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними.