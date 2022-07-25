Ляпас кремлю: Китай вперше з 2013 року проігнорував рф, гроші пішли в країни Близького Сходу

володимир путін і Сі Цзіньпін

Загроза західних санкцій могла вгамувати запал Китаю від інвестування в росію.

Китай припинив фінансування та інвестиції в росії за лінією ініціативи "Один пояс, один шлях" у першому півріччі 2022 року. Причина – небажання потрапити під можливі санкції через війну рф з Україною.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дослідження Шанхайського центру зелених фінансів та розвитку (GFDC).

Володимир Путін і Сі Цзіньпін

Згідно з звітом центру Green Finance & Development Center при Фуданському університеті (Шанхай), вперше з часу запуску програми у 2013 році Китай не інвестував у росію.

Зазначається, що сповільнюючи інвестиції в росію, Китай поглибив зв'язки з країнами Близького Сходу замість рф. Зокрема, у першому півріччі КНР уклала угоди зі Саудівською Аравією на 5,5 млрд доларів у сфері енергетики та будівництва.

володимир путін

Варто зазначити, що "Один пояс, один шлях" - ініціатива КНР, глобальна стратегія розвитку інфраструктури, ухвалена урядом КНР у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій.

Вона вважається центральною у зовнішній політиці Генерального секретаря Комуністичної партії Китаю та лідера КНР Сі Цзіньпіна.


Александра Павленко, politeka.net





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