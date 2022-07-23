Росіяни та корупціонери не зможуть заснувати банк в Україні: НБУ оновив правила

Регулятор оновив Положення про ліцензування банків

Росіяни та корупціонери не зможуть заснувати банк в Україні: НБУ оновив правила
НБУ змінив правила ліцензування банків
© depositphotos/Aeftergengel

Росіянам тепер буде важко зареєструвати банк в Україні, адже Національний банк вніс зміни до «Положення про ліцензування банків», які набувають чинності 23 липня – повідомляє прес-служба регулятора.

Тепер громадянам та компаніям країни, яка здійснює агресію проти України буде фактично неможливо зареєструвати у нас банк. Це саме стосується корупціонерів, колишніх посадовців, яких звільнили з роботи через притягнення до дисциплінарної недбалості та інших.

Зокрема, змінами до Положення визначено:

  • що будь-які документи можуть подаватися до Національного банку як у паперовому, так і в електронному вигляді;
  • випадки, коли Національний банк має право вимагати від юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у банку, надання документів та інформації для підтвердження перебування грошових коштів, які вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах;
  • випадки, коли фізична особа, яка набуває або збільшує істотну участь у банку, може не подавати до Національного банку документи та інформацію для підтвердження перебування грошових коштів, які вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах.

Доповнено перелік ознак небездоганної ділової репутації юридичних осіб такими ознаками:

  • особа зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України;
  • особу внесено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
  • публічні обтяження чи заборона торгівлі цінними паперами юридичної особи або зупинка розміщення акцій у зв’язку з визнанням емісії недобросовісною чи застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
  • володіння істотною участю (можливість істотного впливу) у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, віднесеній до категорії неплатоспроможних або визнаній банкрутом, або в якої відкликано ліцензію, або яку виключено з реєстру відповідних установ (раніше це стосувалося лише банків).


Артем Руденко, ZN.ua





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