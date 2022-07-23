Росіяни та корупціонери не зможуть заснувати банк в Україні: НБУ оновив правила

Росіянам тепер буде важко зареєструвати банк в Україні, адже Національний банк вніс зміни до «Положення про ліцензування банків», які набувають чинності 23 липня – повідомляє прес-служба регулятора.

Тепер громадянам та компаніям країни, яка здійснює агресію проти України буде фактично неможливо зареєструвати у нас банк. Це саме стосується корупціонерів, колишніх посадовців, яких звільнили з роботи через притягнення до дисциплінарної недбалості та інших.

Зокрема, змінами до Положення визначено:

що будь-які документи можуть подаватися до Національного банку як у паперовому, так і в електронному вигляді;

випадки, коли Національний банк має право вимагати від юридичної особи, яка набуває або збільшує істотну участь у банку, надання документів та інформації для підтвердження перебування грошових коштів, які вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах;

випадки, коли фізична особа, яка набуває або збільшує істотну участь у банку, може не подавати до Національного банку документи та інформацію для підтвердження перебування грошових коштів, які вноситимуться в капітал банку, у безготівковій формі на рахунках, відкритих у фінансових установах.

Доповнено перелік ознак небездоганної ділової репутації юридичних осіб такими ознаками: