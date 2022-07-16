В Україні виріс прожитковий мінімум: що можна купити на 2508 грн

Прожитковий мінімум в Україні виріс з 1 липня до 2508 гривень. Ця сума збільшилась на 100 грн, у порівнянні з минулим роком. При цьому інфляція лише за останній місяць становила 3%. Це означає, що ціни на продукти та інші товари зростають у рази швидше за доходи українців.

Що можна купити на 2508 гривень, з'ясували журналісти ТСН. Вони спробували зібрати базовий кошик із продуктами. Але навіть без підрахунків не важко зрозуміти, що на місяць цих продуктів не вистачить. Не кажучи вже про те, що до суми прожиткового мінімуму входять також інші витрати.

Отже, у продуктовий кошик на суму прожиткового мінімуму увійшли сезонні овочі та фрукти (150 грн), цукор (30 грн), сіль (28 грн/кг), макарони (49 грн), вершкове масло (100 грн), гречка (100 грн за 1 кг), рис (79 грн), яйця (2 десятки) - 70 грн), хліб, соняшникова олія (80 грн/л), хек заморожений (120 грн), молоко (60 грн за 2 л), кефір (72 грн за 2 л), ковбаса (200 грн), сосиски (250) грн), куряче філе (140 грн за кг) та свинина (160 грн за кг), сир (106 грн), чай (70 грн), печиво (150 грн), зубна паста (60 грн) та пральний порошок (250 грн) ).

Цієї суми за ідеєю має вистачити ще й на одяг, продукти гігієни та ліки, а також на оплату комуналки.

Вже давно сума прожиткового мінімуму не відповідає реальній картині місячних потреб українців, і прожити на 2500 грн., і навіть на 5000 грн. на місяць з урахуванням сьогоднішніх цін на продукти та комуналку нереально.

Раніше повідомлялося, що українські супермаркети змінили ціни на овочі у середині липня.