Європа стала найбільшим покупцем американської нафти вперше за шість років — Bloomberg

Такі зміни підкреслюють, наскільки суттєво вторгнення Росії в Україну переорієнтувало постачання енергоресурсів, інформує ZN.ua.

Європа стала найбільшим покупцем американської нафти вперше за шість років — Bloomberg
© OPEC

Європа обігнала Азію і стала найбільшим покупцем американської нафти вперше за шість років. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що з січня по травень цього року Європа отримала в середньому близько 213,1 мільйона барелів нафти, тоді як Азія отримала 191,1 мільйона барелів. Востаннє подібна ситуація спостерігалася у 2016 році, коли США скасували заборону на експорт нафти.

Такі зміни підкреслюють, наскільки суттєво вторгнення Росії в Україну переорієнтувало постачання енергоресурсів. Намагаючись припинити фінансування війни РФ проти України, США та інші країни запровадили санкції проти російської нафти. У результаті більше європейських країн звернулися до США за імпортом нафти, тоді як Росія пропонує свою нафту з великими знижками таким країнам, як Індія та Китай, які не запроваджували жодних заборон.

Оскільки Європа хоче зменшити свою залежність від російських енергоресурсів та намагається замінити російську нафту, ймовірно, ці моделі торгових потоків збережуться, вважає аналітик Energy Aspects Крістофер Хейнс.

За словами аналітика, видобуток нафти в США зростає, але недостатньо швидко, щоб задовольнити потреби Азії та Європи. Крім того, Близький Схід, ймовірно, обмежений у можливостях налагодження поставок до Європи.

Найбільші постачальники в регіоні, зокрема Саудівська Аравія та ОАЕ, вже намагаються виконати свої зобов’язання щодо видобутку в рамках угоди ОПЕК+. Інші постачальники, наприклад Лівія, зіштовхнулися з політичними заворушеннями, які обмежують експорт.

«Уся увага буде зосереджена на тому, як країнам ОПЕК вдасться збільшити свій потенціал для розширення видобутку в наступному році і яку частку ринку вони зможуть відновити», — сказала аналітик Елізабет Мерфі.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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