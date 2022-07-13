У липні Україна отримає $4,4 млрд фінансової допомоги від партнерів

У липні сума міжнародної фінансової допомоги Україні становитиме близько $4,4 млрд. Таку ж суму наша країна отримала в червні. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі загальноукраїнського марафону.

Це дозволить підтримати національну валюту і здійснювати всі необхідні виплати.

«В минулому місяці ми отримали $4,4 мільярда. У травні ситуація була не така оптимістична, ми отримали всього $1,5 мільярда», — розповів Марченко.

Він також додав, що в уряді докладають максимум зусиль, аби надходження від іноземних партнерів щомісяця перевищували $4 млрд.

Марченко також повідомив, що з початку війни Міністерство фінансів залучило до державного бюджету понад ?115 мільярдів від продажу військових облігацій.

Як повідомлялося, у вівторок, 12 липня, в Україну надійшов грант від США у розмірі $1,7 млрд.

Нагадаємо, що Конгрес США у травні ухвалив законопроєкт про надання допомоги Україні на суму $40 млрд, зокрема $7,5 млрд на фінансування держбюджету.

29 червня 2022 року до Державного бюджету України уже надійшов грант від США на 1,3 млрд доларів.

Водночас уряд України оцінює щомісячні потреби бюджету у фінансуванні дефіциту в $5 млрд.