Сьогодні Україні потрібно не $5 млрд щомісячно, а $9 млрд – Устенко

Тепер Україні потрібно не 5 млрд доларів, а 9 млдр, аби покрити дефіцит держбюджету, який майже вдвічі перевищує попередній запит. Про це заявив економічний радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко виданню Financial Times .

«Найближчими місяцями ми повинні отримувати по 9 млрд доларів на місяць замість 5 млрд доларів», – заявив Устенко.

Міністерство фінансів заявило, що його оцінка дефіциту все ще становить 5 мільярдів доларів на місяць, але навіть це набагато більше, ніж надали західні столиці. Однак за словами Устенка, Україні потрібні додаткові 4 мільярди доларів на місяць протягом наступних трьох місяців, аби покрити витрати на екстрене житло та ремонт житла для мільйонів людей і профінансувати базовий мінімальний дохід для українців, які втратили роботу.

«Ми намагатимемося вижити в будь-якому випадку, але без фінансової підтримки наших союзників зробити це буде не тільки складно, а й практично неможливо», – сказав Устенко.

У виданні вказали, що бюджетна криза в Україні загострилася через падіння податкових надходжень, а також мит після початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією. Також на кризу вплинули збільшення військових витрат. Водночас зупинка експорту українського зерна та сталі позбавили Україну валютної виручки.