Кредитні ставки в Україні захмарно зросли: скільки відсотків додали банки

Українські банки підвищили кредитні ставки своїм клієнтам. Відсотки за гривневими кредитами суттєво зросли як для населення, так і для бізнесу. За валютними кредитами - є варіанти.

Про те, як у червні порівняно з травнем змінилися кредитні ставки, свідчать оперативні дані НБУ.

У червні порівняно з травнем відсоткові ставки за кредитами в середньому зросли на 3,2%: 17% у червні проти 13,8 у травні.

При цьому кредити у гривнях для бізнесу за місяць подорожчали на 4,4%. У травні їх давали під 13,9% річних, а у червні вже лише під 18,4.

Подорожчали кредитні ставки для бізнесу і у твердій валюті. Щоправда, тут зростання не таке разюче. Червневі кредити коштували бізнесу 4,5% річних замість 4,3%, які були у травні.

А откредити в іноземній валюті навіть подешевшали. Причому річна відсоткова ставка знизилась одразу на 6,9%. Ще у травні такий кредит можна було взяти лише під 12,8% річних. А вже у червні його давали під 5,9%.

Натомість кредити у гривнях для населення зросли до захмарних висот. Висока кредитна ставка, яка була в травні, стала ще вищою. Банки підняли її з 21,9% до 23,1.

При цьому сумарний кредитний портфель банків у червні скоротився порівняно з травневим на 1,3% і зараз становить 1043 млрд гривень.

Нагадаємо, найвигідніший річний дохід за депозитами, який пропонують банки, не перевищує 12%.