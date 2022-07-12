Через війну в Україні у світі може здорожчати хумус

Популярна в усьому світі страва може стати дефіцитною через брак сировини для її виробництва, інформує ZN.ua.

Через війну в Україні у світі може здорожчати хумус

Глобальна пропозиція нуту цього року може скоротитися на 20 відсотків через війну в Україні. Про це повідомляє видання The New York Times.

Популярна в усьому світі страва може стати дефіцитною і здорожчати щонайменше на 10-15% через брак сировини для її виробництва.

Як повідомляє видання, Росія та Україна є двома найбільшими у світі експортерами нуту — лише на Росію припадає приблизно чверть світової торгівлі нутом — і, згідно з оцінками, пропозиція бобових цього року може скоротитися на 20 відсотків.

Бойові дії в Україні, а також економічні санкції, запроваджені проти Росії, є найбільшими перешкодами для експорту нуту. Ще однією проблемою є зростання цін на вантажні перевезення, частково зумовлене підвищенням вартості нафти.

«У всьому світі ціни на нут можуть зрости на 15-20 відсотків — на стільки ж, скільки скоротиться пропозиція», — коментує Навніт Сінгх Чхабра, аналітик торгової асоціації та директор Shree Sheela International, глобального трейдера нуту.

Якщо Росія втратить своє лідерство у постачанні нуту через накладені на неї у зв'язку з агресією в Україні санкції, то Україна втратить свої позиції через те, що значна частина нуту зазвичай висаджується в Харківській області, де бойові дії перешкоджають посіву.

Україна зазвичай збирає від 30 000 до 50 000 тонн нуту на рік, але цього року буде зібрано максимум 5 000 тонн.

Росія використала свій посилений вплив на експорт продовольства, щоб розділити ширшу міжнародну спільноту й збільшити тиск на країни Близького Сходу, Африки і Азії.

Раніше верховний представник ЄС з питань закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявляв, що Росія несе одноосібну відповідальність за продовольчу кризу, незважаючи на кремлівську кампанію брехні та дезінформації.

По матерiалам: The New York Times /

Микита Ткаченко, ZN.ua





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