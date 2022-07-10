Канада посилює санкції проти Росії: відомо які промислові галузі РФ постраждають найбільше

Уряд Канади анонсував нові санкції проти Російської Федерації. Вони стосуватимуться наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів, комп’ютерного обладнання та інших галузей промисловості. Про це повідомила Міністр закордонних справ Мелані Жолі, інформує ZN.ua .

За словами очільниці канадського МЗС, влада країни чудово розуміє, що енергетичний, промисловий та хімічний сектори Росії приносять режиму Путіна близько 50% держбюджету, що допомагає фінансувати війну проти України. Саме тому Оттава не має наміру послаблювати санкційний тиск на Кремль і вводитиме нові економічні обмеження.

«Канада розширить існуючі заходи щодо нафтового, газового та хімічного секторів РФ, включивши промислове виробництво. Ці нові заходи заборонять канадським службам робити внесок у виробництво товарів у цих секторах. Санкції стосуватимуться наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів і транспорту, комп’ютерного, електронного та електричного обладнання, а також різноманітної техніки», – вказано на сайті МЗС Канади.

Жолі підкреслила, що Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.