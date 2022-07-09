Киянам пропонують більше роботи, але меншу зарплатню: топ вакансій

В столиці продовжують відновлювати роботу підприємства

Киянам пропонують більше роботи, але меншу зарплатню: топ вакансій
В столиці знижується зарплатня

У столиці відновили роботу майже 86% підприємств, збільшується кількість вакансій на ринку праці але падає зарплатня, повідомляю міська влада.

«Частка непрацюючих підприємств скоротилася до 14%, тоді як ще в березні цей показник становив 32%», - зазначають на Офіційному порталі Києва.

За даними Київського міського центру зайнятості, станом на початок червня кількість вакансій на ринку праці збільшилась до 15,4 тисячі.

Зростає і кількість претендентів на одне робоче місце: якщо на початок квітня на одну вакансію претендували троє, то вже в червні цей показник збільшився до 10 осіб.

Більш за все столичним роботодавцями потрібні:

  • водії трамваїв;
  • робітники з прибирання;
  • медичні сестри (брати);
  • електромонтери та слюсарі.

В той же час в столиці на 15,5% знизився рівень зарплатні. Якщо у січні кияни отримували в середньому 21,3 тис. гривень, то тепер - 18 тис. гривень.

Також столична влада констатує значний ріст цін. На кінець травня споживчі ціни зросли на 15,7%.


Артем Руденко, ZN.ua





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