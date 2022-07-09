Киянам пропонують більше роботи, але меншу зарплатню: топ вакансій

У столиці відновили роботу майже 86% підприємств, збільшується кількість вакансій на ринку праці але падає зарплатня, повідомляю міська влада.

«Частка непрацюючих підприємств скоротилася до 14%, тоді як ще в березні цей показник становив 32%», - зазначають на Офіційному порталі Києва.

За даними Київського міського центру зайнятості, станом на початок червня кількість вакансій на ринку праці збільшилась до 15,4 тисячі.

Зростає і кількість претендентів на одне робоче місце: якщо на початок квітня на одну вакансію претендували троє, то вже в червні цей показник збільшився до 10 осіб.

Більш за все столичним роботодавцями потрібні:

водії трамваїв;

робітники з прибирання;

медичні сестри (брати);

електромонтери та слюсарі.

В той же час в столиці на 15,5% знизився рівень зарплатні. Якщо у січні кияни отримували в середньому 21,3 тис. гривень, то тепер - 18 тис. гривень.

Також столична влада констатує значний ріст цін. На кінець травня споживчі ціни зросли на 15,7%.