Киянам пропонують більше роботи, але меншу зарплатню: топ вакансій
В столиці продовжують відновлювати роботу підприємства
У столиці відновили роботу майже 86% підприємств, збільшується кількість вакансій на ринку праці але падає зарплатня, повідомляю міська влада.
«Частка непрацюючих підприємств скоротилася до 14%, тоді як ще в березні цей показник становив 32%», -
За даними Київського міського центру зайнятості, станом на початок червня кількість вакансій на ринку праці збільшилась до 15,4 тисячі.
Зростає і кількість претендентів на одне робоче місце: якщо на початок квітня на одну вакансію претендували троє, то вже в червні цей показник збільшився до 10 осіб.
Більш за все столичним роботодавцями потрібні:
- водії трамваїв;
- робітники з прибирання;
- медичні сестри (брати);
- електромонтери та слюсарі.
В той же час в столиці на 15,5% знизився рівень зарплатні. Якщо у січні кияни отримували в середньому 21,3 тис. гривень, то тепер - 18 тис. гривень.
Також столична влада констатує значний ріст цін. На кінець травня споживчі ціни зросли на 15,7%.