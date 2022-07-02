Оренда житла в Україні: ціни повертаються до довоєнного рівня

Ця тенденція спостерігається й на заході країни.

Оренда житла в Україні: ціни повертаються до довоєнного рівня
© Телеканал 24

Вартість оренди житла в Україні поступово повертається до рівня, який мав місце до війни. Про це президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта повідомив під час інформаційного телемарафону.

"Ситуація з орендою в Україні загалом налагоджується, тому що панічні настрої відійшли на задній план, тож ціни поступово повертаються до рівня довоєнних", - сказав він.

За словами Пити, у столиці ціни на оренду квартир упали на 40-50%.

"Це пов'язано з тим, що дуже багато пропозицій, попит ще не досить активний, хоча ми спостерігаємо, що повертається до досить активного рівня. Західні регіони також повертаються до довоєнного рівня, чимало пропозицій з'явилося, дефіциту немає", - сказав він.


Олена Середа, ZN.ua





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