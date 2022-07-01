Вартість євробондів України впала: пояснюємо чому

Ціни на українські євробонди опустилися практично до рівня кризового кінця лютого 2022. Тоді на знецінення державних цінних паперів вплинув напад РФ на Україну та песимізм інвесторів щодо майбутнього нашої держави. Нинішній спад, ймовірно, викликаний усвідомленням інвесторів, що війна буде тривалою і виснажливою. Очікування міжнародних інвесторів вкрай песимістичні. Вони не вірять у життєздатність, не так України, як її фінансової системи, у здатність уряду наповнювати бюджет та своєчасно розраховуватися із боргами.

Нерозуміння подальшої ситуації додає фіксований курс гривні, інвестори розуміють, що коли НБУ його відпустить, платоспроможність України знизиться, але наскільки - це невідомо. Це невідоме і відлякує інвестора! Про це говорять експерти ZN.UA.

Та й поведінка українського Мінфіну для інвесторів навряд зрозуміла. Мінфін по суті відмовився від підняття дохідності наших облігацій, попри підвищення ключової ставки Національним банком, там це пояснюють тим, що купівля українських облігацій це про патріотизм, а не про заробіток. Що ж, інвестори в такий неелегантний спосіб нагадують нашому міністрові фінансів, що для них це завжди "про заробіток".

А враховуючи, що ключові ставки за останні місяці підняли усі розвинуті країни світу, у інвесторів з’явилася альтернативи значно менш ризиковані, але при цьому доволі привабливі з точки зору прибутку.