Польща більше не буде здійснювати виплату допомоги українським біженцям

Рішення уряду спричинене занадто великими витратами за попередні чотири місяці, інформує ZN.ua.

Польща більше не буде здійснювати виплату допомоги українським біженцям
© Ковальчук Віктор / УНІАН

Починаючи з 1 липня, уряд Польщі припиняє виплачувати українським біженцям допомогу у розмірі 40 злотих на добу. Про це заявив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павел Шефернакер, повідомляє Rzeczpospolita.

Представник влади зазначив, що на його думку, велика кількість біженців може адаптуватися та стати незалежними від допомоги польського уряду. Тим не менш, є й ті, хто опинився у особливо скрутній ситуації. Тому для окремих категорій, таких як багатодітні сім’ї, інваліди та вагітні, будуть діяти пільги.

«Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих для кожного до 500 злотих на кожну дитину та інших осіб, які потребують соціальних виплат. Також ми бачимо, що багато українців шукають роботу і знаходять її. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту – це, на нашу думку, достатній час для адаптації в країні», – заявив Шефернакер.

Джерело повідомляє, що рішення уряду припинити виплати українським біженцям пояснюється великими витратами, які було здійснено за попередні 4 місяці. Як приклад наводиться Сілезьке воєводство, де видатки на 115 тисяч біженців становили 190 мільйонів злотих на місяць.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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