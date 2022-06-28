Країни G7 виділять понад 4,5 млрд доларів на продовольчу безпеку в світі

Агресивні дії Росії можуть призвести до руйнації й без того нестабільної ситуації з продовольством, інформує ZN.ua.

Країни G7 виділять понад 4,5 млрд доларів на продовольчу безпеку в світі
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Країни Великої Сімки домовилися внести понад 4,5 млрд доларів на вирішення створеної Росією глобальної продовольчої кризи. Про це йдеться у повідомленні Білого Дому.

Внаслідок дій агресора близько 40 млн людей до кінця року можуть опинитися за межею бідності, ще 20 млн можуть зіткнутися з загрозою голодної смерті.

Планується, що більшу частину програми подолання кризи профінансують США: президент США Джо Байден оголосить про додаткові зобов’язання американського уряду виділити 2,76 млрд доларів, щоб допомогти захистити найуразливіші верстви населення світу від недоїдання.

Два мільярди доларів з цієї суми будуть спрямовані на медичну допомогу для порятунку життів, ще 760 млн доларів витратять на короткострокову продовольчу допомогу тим, хто потерпає від бідності та недоїдання внаслідок зростання цін на пальне та продукти харчування.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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