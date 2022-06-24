Акції компаній-майнерів цифрових валют обвалилися на тлі зниження вартості біткойна
Рівень падіння вартості досягає 89%.
Різке падіння вартості майже всіх основних криптовалют спричинило різке падіння вартості компаній, які займаються видобутком цифрових монет,
Акції американських майнерів Riot Blockchain Inc. та TeraWulf Inc. з початку року втратили у ціні 78% та 89% відповідно. Обвалилися й папери канадських Hut 8 Mining Corp. і Bitfarms Ltd на 79% та 71% відповідно.
Найбільш популярна в світі криптовалюта біткойн втратила у ціні приблизно 70% із досягнутих у листопаді максимумів, до $20 тис. Як наслідок, за даними компанії Glassnode майнингові компанії Північної Америки в останній тиждень заробляли менше $20 млн на добу. У жовтні минулого року середньодобовий виторг становив близько $72 млн.
Ще один негативний фактор — позиція банків, які «згортають» своє співробітництво з представниками криптовалютного сектора. Таким чином у майнерів зменшуються можливості активно закупати нове обладнання.
За словами аналітика Arcane Research Ярана Меллеруда, компаніям доводиться продавати практично всю криптовалюту, щоб закупити нові потужні комп'ютери і чипи. За його оцінками, у січні-квітні 2022 року майнери, що публічно торгуються, продавали близько 30% всіх біткойнів, а в травні показник перевищив 100% — тобто компаніям довелося продавати цифрові активи зі своїх резервів.