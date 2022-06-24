Акції компаній-майнерів цифрових валют обвалилися на тлі зниження вартості біткойна

Рівень падіння вартості досягає 89%.

Акції компаній-майнерів цифрових валют обвалилися на тлі зниження вартості біткойна
© pixabay.com

Різке падіння вартості майже всіх основних криптовалют спричинило різке падіння вартості компаній, які займаються видобутком цифрових монет, повідомляє The Wall Street Journal.

Акції американських майнерів Riot Blockchain Inc. та TeraWulf Inc. з початку року втратили у ціні 78% та 89% відповідно. Обвалилися й папери канадських Hut 8 Mining Corp. і Bitfarms Ltd на 79% та 71% відповідно.

Найбільш популярна в світі криптовалюта біткойн втратила у ціні приблизно 70% із досягнутих у листопаді максимумів, до $20 тис. Як наслідок, за даними компанії Glassnode майнингові компанії Північної Америки в останній тиждень заробляли менше $20 млн на добу. У жовтні минулого року середньодобовий виторг становив близько $72 млн.

Ще один негативний фактор — позиція банків, які «згортають» своє співробітництво з представниками криптовалютного сектора. Таким чином у майнерів зменшуються можливості активно закупати нове обладнання.

За словами аналітика Arcane Research Ярана Меллеруда, компаніям доводиться продавати практично всю криптовалюту, щоб закупити нові потужні комп'ютери і чипи. За його оцінками, у січні-квітні 2022 року майнери, що публічно торгуються, продавали близько 30% всіх біткойнів, а в травні показник перевищив 100% — тобто компаніям довелося продавати цифрові активи зі своїх резервів.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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