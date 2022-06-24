Євросоюз затвердив надання Україні 9 млрд євро допомоги

Зокрема, йдеться про підтримку в оплаті громадських послуг, інформує ZN.ua.

Євросоюз затвердив надання Україні 9 млрд євро допомоги

Європейський Союз ухвалив рішення щодо виділення Україні дев’яти мільярдів євро допомоги, зважаючи на те, що держава продовжує протистояти російському вторгненню. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише його канцелярія в Twitter.

«Цей історичний момент і мова сьогоднішніх висновків довгий час відкидалися. Ми змінили це з багатьма країнами. Україна перебуває в стані війни, і їй нема чим платити за багато громадських послуг, тому ми схвалили виділення 9 мільярдів євро на допомогу», – заявив Моравецький.


Максим Царук, ZN.ua





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