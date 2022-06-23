McDonald’s підтвердив плани відновити роботу в Україні

Неофіційні джерела навіть назвали дату.

McDonald’s підтвердив плани відновити роботу в Україні
© Pixabay

Мережа ресторанів McDonald’s підтвердила, що планує відновити роботу своїх закладів в Україні після того, як затвердять нові протоколи безпеки та правила роботи, повідомила в інтерв’ю Forbes з СЕО мережі McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова.

В McDonald’s вже заявили, що не будуть працювати під час повітряних тривог, а також вивчають наявність поруч із кожним рестораном бомбосховищ для персоналу.

Бадрітдінова розповіла, що у мережі у різній мірі постраждали дев?ять ресторанів із 107, однак усі планують відремонтувати.

«До деяких із них ми ще не мали доступу. Наприклад, у Харкові. Згідно з нашими протоколами безпеки, ми не можемо туди потрапити і оцінити втрати, поки там йдуть бойові дії», зазначила представниця McDonald?s.

Також компанія планує відновити мережу постачань в Україні, хоча вже підрахували, що через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закупати в інших регіонах чи країнах. Наприклад, пакування, чи соки тривалого зберігання, соуси, тощо.

Видання зазначає, що Бадрітдінова не назвала строки відкриттів ресторанів і відмовилася коментувати перемовини з МЗС, однак керівник одного з київських закладів повідомив, що McDonald’s може поновити свою роботу в Україні в серпні. Але лише в тому випадку, якщо будуть узгоджені питання безпеки.


Ірина Знась, ZN.ua





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