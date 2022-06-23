В Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої гроші

Фонд гарантування вкладів розпочав виплати вкладникам АТ «Мегабанк».

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення ПриватБанку, отримати кошти у Приваті можна дистанційно.

Нагадаємо, "МЕГАБАНК" діяв на ринку банківських послуг із 1990 року. До складу його акціонерів входили Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD), Німецький банк розвитку KfW та Міжнародна фінансова корпорація (IFC). Кілька років тому Мегабанк входив у топ-15 банків, у яких українці зберігали великі вклади.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "МЕГАБАНК" до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства.

Як зазначали в Нацбанку, проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану і почалися задовго до початку війни.

Згідно з повідомленням ПриватБанку, з 21 червня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати коштів вкладникам «МЕГАБАНК» за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 2 червня 2022 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Виплати коштів вкладникам відбуваються через ПриватБанк та інші банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Також повідомляється, що отримати відшкодування у ПриватБанку можна дистанційно - звернувшись до клієнтської підтримки за телефоном 3700 або через онлайн чат, чи безпосередньо у відділенні банку.

«Оскільки АТ «МЕГАБАНК» визнано неплатоспроможним після набрання чинності норми про відшкодування коштів в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 02 червня 2022 року, виплата гарантованої суми відшкодування здійснюється за цією нормою, що діятиме протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану», - йдеться у повідомленні.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 2 червня поточного року.

Про те, як звичайна процедура призвела до скандалу розповів розгніваний клієнт Привату.